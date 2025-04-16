Нитроксолин (Nitroxolinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,64
Экономия при брони: -20,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,03
Экономия при брони: -5,45 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,09
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,48
Экономия при брони: -28,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,05
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,21
Экономия при брони: -14,51 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,36
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,33
Экономия при брони: -16,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,08
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,43
Экономия при брони: -12,12 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,92
Экономия при брони: -13,61 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,60
Экономия при брони: -23,80 грн