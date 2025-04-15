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Нитроксолин (Nitroxolinum)

Нитроксолин (Nitroxolinum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 230 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,84
Экономия при брони: -6,88 грн
106,96 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,85 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -23,00 грн
84,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,85 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -13,80 грн
50,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,60
Экономия при брони: -25,90 грн
84,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,45
Экономия при брони: -17,34 грн
99,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,60
Экономия при брони: -11,85 грн
101,75 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
84,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -13,80 грн
50,82 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
84,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
84,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,60 грн
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