Нитроксолин (Nitroxolinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,84
Экономия при брони: -6,88 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -23,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,60
Экономия при брони: -25,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,45
Экономия при брони: -17,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,60
Экономия при брони: -11,85 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -13,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,10 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"