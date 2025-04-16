Нитроксолин (Nitroxolinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,23
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,60
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,29
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,02
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,82
Экономия при брони: -12,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,87
Экономия при брони: -16,56 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,69
Экономия при брони: -11,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -23,30 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,70
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,25
Экономия при брони: -11,35 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,83
Экономия при брони: -11,33 грн