Нитроксолин (Nitroxolinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,46
Экономия при брони: -14,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,62
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,66
Экономия при брони: -6,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,97
Экономия при брони: -12,58 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,22
Экономия при брони: -12,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,88
Экономия при брони: -16,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,12
Экономия при брони: -15,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,92
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,45
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,28
Экономия при брони: -12,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,64
Экономия при брони: -14,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,70
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,23
Экономия при брони: -18,83 грн