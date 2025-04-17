Нитроксолин (Nitroxolinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -12,36 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -12,36 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,30
Экономия при брони: -17,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
23,16
Экономия при брони: -5,74 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,16
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,78
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,15
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,52
Экономия при брони: -14,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -14,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,50
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,42
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,18
Экономия при брони: -4,98 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,26
Экономия при брони: -14,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,84
Экономия при брони: -15,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,80
Экономия при брони: -28,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,44
Экономия при брони: -10,16 грн