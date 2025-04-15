Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,49
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,51
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,43
Экономия при брони: -2,12 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,00
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,95
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,22
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,46
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,63
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,55
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,67
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,76
Экономия при брони: -2,44 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,71
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,15
Экономия при брони: -1,82 грн