Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,60
Экономия при брони: -9,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,92
Экономия при брони: -5,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,48
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,22
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,55
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,91
Экономия при брони: -6,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,09
Экономия при брони: -3,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,00
Экономия при брони: -2,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,00 грн