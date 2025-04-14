Киев
Кофальгин (Cofalginum)

Кофальгин (Cofalginum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,56 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,45
Экономия при брони: -13,41 грн
44,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,10
Экономия при брони: -2,29 грн
55,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -2,50 грн
63,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,55
Экономия при брони: -2,78 грн
54,77 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,98
Экономия при брони: -3,83 грн
55,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -2,50 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,34
Экономия при брони: -8,47 грн
48,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,43
Экономия при брони: -2,31 грн
55,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -2,50 грн
63,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,54
Экономия при брони: -3,73 грн
55,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,91
Экономия при брони: -3,09 грн
55,82 грн
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