Николаев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,84
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,35
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,84
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,48
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,38
Экономия при брони: -3,81 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,00
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,18
Экономия при брони: -5,89 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,06
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,74
Экономия при брони: -4,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,55
Экономия при брони: -9,56 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,70
Экономия при брони: -9,39 грн