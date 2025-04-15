Львов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,26
Экономия при брони: -11,44 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,70
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,93
Экономия при брони: -7,77 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,70
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,84
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,59
Экономия при брони: -10,09 грн