Киев (адрес не указан)
Доступно в 472 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,60
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,32
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,60
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,43
Экономия при брони: -3,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,76
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,82
Экономия при брони: -4,68 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,43
Экономия при брони: -1,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,40
Экономия при брони: -12,43 грн