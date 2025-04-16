Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,14
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,77
Экономия при брони: -2,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,43
Экономия при брони: -12,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,30
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,35
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,61
Экономия при брони: -3,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,98
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,19
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,18
Экономия при брони: -2,33 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"