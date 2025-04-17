Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,32
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,62
Экономия при брони: -2,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,76
Экономия при брони: -2,23 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -5,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,01
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Кофальгин таблетки блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"