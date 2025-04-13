Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 53-Д
8.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
94.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Сквира, ул. Соборная, 12
100.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Грицев, ул. Центральная, 10-А
241.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
250.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 72/5
275.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
278.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
278.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кодыма, ул. Соборная, 52
281.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ровно, ул. Киевская, 47/1
300.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
301.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ровно, ул. Червония Василия, 39
301.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 6
303.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
304.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
342.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
345.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
346.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
347.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Луцк, ул. Ровенская, 105
364.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Берестин, ул. Шиндлера, 91
372.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн