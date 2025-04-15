Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,75
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,14
Экономия при брони: -5,07 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,65
Экономия при брони: -2,65 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
101,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,90
Экономия при брони: -13,03 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
100,53
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,95
Экономия при брони: -7,08 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,86
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
54,45
Экономия при брони: -3,53 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
111,22
Экономия при брони: -17,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,67
Экономия при брони: -2,95 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,68
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,20
Экономия при брони: -12,32 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,69
Экономия при брони: -4,21 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
96,83
Экономия при брони: -0,83 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,20
Экономия при брони: -2,41 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
99,63
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
99,70
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
54,12
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,86
Экономия при брони: -11,03 грн