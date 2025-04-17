Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,93
Экономия при брони: -8,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,62
Экономия при брони: -18,52 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,69
Экономия при брони: -26,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,06
Экономия при брони: -16,96 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,94
Экономия при брони: -25,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,58
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,15
Экономия при брони: -11,71 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,97
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,80
Экономия при брони: -4,36 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,62
Экономия при брони: -8,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20
Экономия при брони: -3,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,89
Экономия при брони: -9,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум