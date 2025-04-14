Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,30
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,83
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,08
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,02
Экономия при брони: -13,07 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,61
Экономия при брони: -18,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,09
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,90
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,22
Экономия при брони: -7,08 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,14
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,00
Экономия при брони: -3,31 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,03
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,02
Экономия при брони: -10,34 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,82
Экономия при брони: -19,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум