Киев
Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 145 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
49,80 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
83,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,30
Экономия при брони: -10,64 грн
97,66 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
55,60 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 31 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,00 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,83
Экономия при брони: -3,41 грн
104,42 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,08
Экономия при брони: -6,23 грн
57,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
83,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,02
Экономия при брони: -13,07 грн
47,95 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,61
Экономия при брони: -18,48 грн
91,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
83,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,09
Экономия при брони: -4,77 грн
98,32 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,90
Экономия при брони: -16,77 грн
91,13 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,22
Экономия при брони: -7,08 грн
58,14 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,14
Экономия при брони: -5,29 грн
101,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
100,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,00
Экономия при брони: -3,31 грн
61,69 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,03
Экономия при брони: -5,55 грн
103,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,02
Экономия при брони: -10,34 грн
49,68 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,82
Экономия при брони: -19,60 грн
88,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
49,80 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
84,44 грн
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