Киев
Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 65 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,85
Экономия при брони: -2,11 грн
57,74 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
102,39
Экономия при брони: -3,33 грн
99,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,70
Экономия при брони: -7,33 грн
102,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
54,30 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
84,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
45,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
111,01
Экономия при брони: -9,34 грн
101,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
91,15 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -0,70 грн
57,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,42
Экономия при брони: -4,89 грн
55,53 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,47
Экономия при брони: -6,55 грн
101,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
95,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,86
Экономия при брони: -3,21 грн
57,65 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,78
Экономия при брони: -12,14 грн
97,64 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,26
Экономия при брони: -3,65 грн
57,61 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,91
Экономия при брони: -8,27 грн
97,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,20
Экономия при брони: -2,00 грн
57,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
56,26 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
94,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,90
Экономия при брони: -7,98 грн
101,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,21
Экономия при брони: -10,04 грн
51,17 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,89
Экономия при брони: -13,98 грн
93,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,70
Экономия при брони: -3,09 грн
57,61 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,02
Экономия при брони: -11,38 грн
97,64 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
55,18
Экономия при брони: -3,23 грн
51,95 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,71
Экономия при брони: -6,07 грн
97,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -0,70 грн
57,20 грн
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