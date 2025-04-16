Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,85
Экономия при брони: -2,11 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
102,39
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,70
Экономия при брони: -7,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
111,01
Экономия при брони: -9,34 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,42
Экономия при брони: -4,89 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,47
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,86
Экономия при брони: -3,21 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,78
Экономия при брони: -12,14 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,26
Экономия при брони: -3,65 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,91
Экономия при брони: -8,27 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,90
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,21
Экономия при брони: -10,04 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,89
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,70
Экономия при брони: -3,09 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,02
Экономия при брони: -11,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
55,18
Экономия при брони: -3,23 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
103,71
Экономия при брони: -6,07 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -0,70 грн