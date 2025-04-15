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Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 165 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
84,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,81
Экономия при брони: -8,68 грн
57,13 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,01
Экономия при брони: -6,36 грн
103,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
84,46 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
98,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
59,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,50
Экономия при брони: -1,30 грн
104,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,63
Экономия при брони: -7,83 грн
57,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
59,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,70 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
104,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20
Экономия при брони: -2,50 грн
59,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
59,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20 грн
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