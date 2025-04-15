Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,81
Экономия при брони: -8,68 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,01
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,50
Экономия при брони: -1,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,63
Экономия при брони: -7,83 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,40 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум