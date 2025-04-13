Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 452 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
63,10
Экономия при брони: -9,59 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
98,64
Экономия при брони: -14,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
54,54
Экономия при брони: -8,29 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
102,98
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
57,17
Экономия при брони: -8,68 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,54
Экономия при брони: -16,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,84
Экономия при брони: -8,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
104,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,05
Экономия при брони: -13,40 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,43
Экономия при брони: -13,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,81
Экономия при брони: -11,91 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,12
Экономия при брони: -1,83 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,55
Экономия при брони: -3,17 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,31
Экономия при брони: -2,62 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,92
Экономия при брони: -16,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
92,07
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,57
Экономия при брони: -11,77 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,60
Экономия при брони: -10,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум