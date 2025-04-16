Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,14
Экономия при брони: -14,93 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,71
Экономия при брони: -23,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
102,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
63,46
Экономия при брони: -3,05 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,94
Экономия при брони: -8,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,49
Экономия при брони: -13,91 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,86
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,34
Экономия при брони: -4,85 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,60
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,17
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,60
Экономия при брони: -9,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,57
Экономия при брони: -4,93 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,31
Экономия при брони: -24,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,87
Экономия при брони: -3,23 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,63
Экономия при брони: -25,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,19
Экономия при брони: -2,55 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,44
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,85
Экономия при брони: -24,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
102,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,53
Экономия при брони: -10,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,44
Экономия при брони: -3,53 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,10
Экономия при брони: -11,28 грн