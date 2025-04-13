Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,21
Экономия при брони: -10,53 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,00
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,16
Экономия при брони: -12,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,87
Экономия при брони: -5,95 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,72
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,80
Экономия при брони: -6,88 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,00
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
54,33
Экономия при брони: -3,25 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
112,22
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,11
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум