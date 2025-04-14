Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,17
Экономия при брони: -14,33 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,99
Экономия при брони: -11,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,22
Экономия при брони: -14,38 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
111,07
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
55,51
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,73
Экономия при брони: -8,72 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,49
Экономия при брони: -7,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,03
Экономия при брони: -5,10 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,76
Экономия при брони: -7,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
61,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,21
Экономия при брони: -8,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,72
Экономия при брони: -11,01 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
58,24
Экономия при брони: -8,61 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,40
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,08
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,43
Экономия при брони: -6,65 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,84
Экономия при брони: -10,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
64,05
Экономия при брони: -6,31 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,44
Экономия при брони: -8,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,84
Экономия при брони: -11,21 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
110,92
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,02
Экономия при брони: -3,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
65,02
Экономия при брони: -7,29 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,52
Экономия при брони: -5,09 грн