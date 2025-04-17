Дифлюзол® капсулы150 мг (Difluzol® capsules 150 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
66,09
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,56
Экономия при брони: -3,48 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
109,44
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,11
Экономия при брони: -3,47 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,96
Экономия при брони: -23,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,47
Экономия при брони: -3,84 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
108,56
Экономия при брони: -24,28 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,39
Экономия при брони: -23,09 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
59,56
Экономия при брони: -1,84 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
106,40
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
63,93
Экономия при брони: -6,21 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,23
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
60,02
Экономия при брони: -2,29 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
107,81
Экономия при брони: -5,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
55,73
Экономия при брони: -6,11 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум
105,09
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №1
Корпорация Артериум
62,30
Экономия при брони: -4,00 грн
Дифлюзол® капсулы 150 мг блистер №2
Корпорация Артериум