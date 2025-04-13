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Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт (Fitosept)
Киев
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
17.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
26,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
59.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
22,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
99.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
190.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
208.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
239.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
246.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,01
Экономия при брони:
-1,84 грн
26,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
246.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
248.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,55
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
249.1 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
249.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Заводская, 31
262.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,43
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
274.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/2-А
290.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
299.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
301.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,92
Экономия при брони:
-1,06 грн
26,86
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 74
301.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,40
Экономия при брони:
-1,53 грн
26,87
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
302.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
303.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,25
Экономия при брони:
-1,39 грн
26,86
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
306.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,95
Экономия при брони:
-1,09 грн
26,86
грн
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