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Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Запорожье
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
127.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
44,92
Экономия при брони:
-2,83 грн
42,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
132.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,12
Экономия при брони:
-2,44 грн
43,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
133.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,07
Экономия при брони:
-2,03 грн
46,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
256.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 16 мин
Каменка, ул. Покровская, 31-А
261.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
53,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
383.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
435.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
436.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
443.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
42,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
449.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
77,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
482.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,53
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
701.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,97
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
842.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
87,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
863.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
61,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
877.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
71,70
грн
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Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
521.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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