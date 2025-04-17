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Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Винница
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Закрыто
Открывается в 05:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
38.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,53
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
175.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
78,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
202.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
203.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 4
232.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,97
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
263.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
53,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
327.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
87,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
359.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
363.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
72,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
363.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
387.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
61,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
389.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,41
Экономия при брони:
-2,73 грн
43,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
389.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
389.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
49,04
Экономия при брони:
-3,00 грн
46,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
390.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,09
Экономия при брони:
-3,00 грн
42,09
грн
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Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
126.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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