Киев
Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)

Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,70 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
149.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
49,04
Экономия при брони: -3,00 грн
46,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,41
Экономия при брони: -2,73 грн
43,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
162.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,09
Экономия при брони: -3,00 грн
42,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
166.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
232.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
53,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
325.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
390.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
399.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
400.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
78,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
591.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
643.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
61,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
668.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
87,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
703.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
72,30 грн
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
432.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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