Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
149.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
49,04
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,41
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
162.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,09
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
166.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Каменка, ул. Покровская, 31-А
232.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Немиров, ул. Евдокименко, 22
325.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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Глеваха, ул. Киевская, 93
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Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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399.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
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