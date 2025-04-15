Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Тячев, ул. Киевская, 4-А
206.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Березно, ул. Буховича, 4
233.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Немиров, ул. Евдокименко, 22
362.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Глеваха, ул. Киевская, 93
452.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
475.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Ялтинская, 6
477.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Каменка, ул. Покровская, 31-А
591.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
629.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
667.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
717.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,48
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
718.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,07
Экономия при брони: -2,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
719.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
719.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,20
Экономия при брони: -3,11 грн
Ирфарм
Коростышев, ул. Шевченко, 40
363.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум