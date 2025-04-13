Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Ялтинская, 6
9.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Глеваха, ул. Киевская, 93
24.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Каменка, ул. Покровская, 31-А
195.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Немиров, ул. Евдокименко, 22
203.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Березно, ул. Буховича, 4
272.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
346.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,75
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
351.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,58
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
353.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,49
Экономия при брони: -2,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
398.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
461.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
466.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
498.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Тячев, ул. Киевская, 4-А
573.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Ирфарм
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум