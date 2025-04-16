Дифлюзол® раствор для инфузий (Difluzol® solution for infusion)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,12
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,07
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
44,92
Экономия при брони: -2,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
145.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
156.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
273.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
343.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
343.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
344.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Немиров, ул. Евдокименко, 22
355.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
357.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 4
589.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
715.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
730.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
750.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
412.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум