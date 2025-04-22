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Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
296.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
300.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
44,39
Экономия при брони:
-2,30 грн
42,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
311.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
46,91
Экономия при брони:
-3,23 грн
43,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
314.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,05
Экономия при брони:
-2,01 грн
46,04
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
318.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
53,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
401.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
402.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
78,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
423.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
546.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,53
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
583.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
70,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
680.1 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,97
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
872.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
87,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
905.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
71,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
949.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
61,30
грн
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Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
513.0 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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