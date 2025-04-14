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Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Дифлюзол
®
раствор для инфузий
(Difluzol
®
solution for infusion
)
Днепр
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
119.3 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
43,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
121.8 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,20
Экономия при брони:
-3,11 грн
42,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
131.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
45,48
Экономия при брони:
-1,80 грн
43,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
133.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,07
Экономия при брони:
-2,03 грн
46,04
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
218.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
53,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
274.7 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
73,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
380.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
380.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,96
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
79,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Киевская, 93
391.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
44,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
394.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
81,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
404.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
73,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
452.2 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
48,53
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 4
653.4 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,97
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
807.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
87,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
842.6 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
74,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тячев, ул. Киевская, 4-А
844.5 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
64,10
грн
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Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
473.9 км
Дифлюзол® раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 100 мл №1
Корпорация Артериум
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