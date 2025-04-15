Киев
Афлодерм (Afloderm)

Афлодерм (Afloderm)

Львов (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
210,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 2 мин
Броды, ул. Золотая, 24
85.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
264,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
101.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
176,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
164,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Набережная им. Стефаника Василия, 38-А
112.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
202,10
Экономия при брони: -1,10 грн
201,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
113.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
266,32
Экономия при брони: -31,91 грн
234,41 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
113.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
200,70
Экономия при брони: -9,66 грн
191,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 1
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
203,98 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
304,21
Экономия при брони: -2,61 грн
301,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
235,70 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
275,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
113.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
206,65
Экономия при брони: -10,81 грн
195,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
113.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
197,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 10
113.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
202,20
Экономия при брони: -1,20 грн
201,00 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
237,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
113.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
183,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
201,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 114
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
201,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ивано-Франковск, ул. Франко Ивана, 12-А/1
114.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
205,80
Экономия при брони: -4,80 грн
201,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 28
114.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
265,10
Экономия при брони: -31,80 грн
233,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 2 мин
Владимир, ул. Ковельская, 12
114.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
205,20 грн
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