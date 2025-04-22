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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Киев
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
249.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,74
Экономия при брони:
-18,17 грн
256,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
249.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
256,85
Экономия при брони:
-11,88 грн
244,97
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
249.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,00
Экономия при брони:
-17,92 грн
256,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Молодежная, 19
254.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
258,67
Экономия при брони:
-13,74 грн
244,93
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
254.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
279,76
Экономия при брони:
-14,07 грн
265,69
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
257.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
246,33
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
263.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
317,35
Экономия при брони:
-12,53 грн
304,82
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
266.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
193,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
270.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
212,17
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
280.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,20
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
295.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
295.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
295.9 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
247,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
315.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
211,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
323.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
168,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Владимирец, ул. Почтовая, 15
325.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
217,78
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
334.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
246,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
339.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
160,83
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
339.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
273,62
Экономия при брони:
-43,13 грн
230,49
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 35-А
345.1 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
244,24
грн
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