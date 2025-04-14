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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Днепр
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
224,43
Экономия при брони:
-9,07 грн
215,36
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
64.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
235,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
283,81
Экономия при брони:
-11,87 грн
271,94
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
65.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
313,08
Экономия при брони:
-13,68 грн
299,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
69.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
236,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
72.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,92
Экономия при брони:
-15,76 грн
259,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
72.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
268,53
Экономия при брони:
-12,48 грн
256,05
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
75.9 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
202,55
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
76.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
271,24
Экономия при брони:
-14,53 грн
256,71
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
77.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,05
Экономия при брони:
-10,41 грн
258,64
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 48 мин
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
107.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
279,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
107.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
278,97
Экономия при брони:
-38,37 грн
240,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
107.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
160,83
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
114.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
242,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
126.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
320,41
Экономия при брони:
-15,87 грн
304,54
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
134.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
275,25
Экономия при брони:
-10,02 грн
265,23
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Молодежная, 19
135.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
257,44
Экономия при брони:
-13,03 грн
244,41
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
138.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
210,11
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 48 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
139.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
313,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
151.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
212,17
грн
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