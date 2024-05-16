Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Киев (121222) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 193 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
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Біла ромашка
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Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека низких цен
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Аптека низких цен
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
Аптека низких цен
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Аптека низких цен
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Киев, ул. Саксаганского, 117
Мед-сервис
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Киев, ул. Князей Острожских, 15
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Біла ромашка
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Киев, ул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Аптека доброго дня
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Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2