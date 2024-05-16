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Аскорил таблетки, №50 - Харьков (328863) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: таблетки (30)
456,83
Экономия: -23,08 грн
433,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: таблетки (30)
443,44
Экономия: -59,13 грн
384,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
523,20
Экономия: -125,90 грн
397,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
500,90
Экономия: -108,00 грн
392,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
445,99
Экономия: -50,03 грн
395,96 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
410,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
476,48
Экономия: -50,97 грн
425,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
441,99
Экономия: -46,03 грн
395,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
495,40
Экономия: -102,50 грн
392,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
481,46
Экономия: -71,59 грн
409,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
433,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
388,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
550,50
Экономия: -153,20 грн
397,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: таблетки (4)
369,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: таблетки (40)
471,93
Экономия: -88,35 грн
383,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
495,40
Экономия: -98,10 грн
397,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
534,40
Экономия: -137,10 грн
397,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
505,90
Экономия: -113,00 грн
392,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
515,70
Экономия: -118,40 грн
397,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: таблетки (30)
474,24
Экономия: -53,76 грн
420,48 грн