Аскорил таблетки, №50 - Харьков (328863) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Всего: таблетки (30)
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Харьков, ул. Сумская, 6
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Конституции, 1
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, ул. Сумская, 73
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Всего: таблетки (4)
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Харьков, просп. Гагарина, 84
Аптека шар@
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Харьков, ул. Литературная, 5
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Харьков, ул. Культуры, 8
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1), таблетки (4)
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Харьков, ул. Москалевская, 61
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Всего: упаковка (1), таблетки (3)
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Харьков, просп. Науки, 12
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Всего: таблетки (30)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60