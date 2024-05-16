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Аскорил таблетки, №20 - Львов (183065) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -28,52 грн
179,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (10)
214,99
Экономия: -35,52 грн
179,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -28,52 грн
179,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (2)
188,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (10)
207,43
Экономия: -26,56 грн
180,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
230,30
Экономия: -51,10 грн
179,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
188,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
214,99
Экономия: -35,52 грн
179,47 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
182,50
Экономия: -3,03 грн
179,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: таблетки (1)
178,18 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: таблетки (10)
229,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
177,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: таблетки (10)
188,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (4)
188,50
Экономия: -9,03 грн
179,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: таблетки (10)
188,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: таблетки (10)
207,99
Экономия: -28,52 грн
179,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
188,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 3
Всего: упаковка (1)
188,75 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: таблетки (10)
191,99
Экономия: -12,52 грн
179,47 грн