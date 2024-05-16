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Аскорил таблетки, №20 - Киев (183065) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 346 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (7)
207,99
Экономия: -28,52 грн
179,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
205,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (26)
202,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: таблетки (1)
261,30
Экономия: -82,10 грн
179,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
250,00
Экономия: -63,22 грн
186,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
164,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
250,00
Экономия: -57,69 грн
192,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: таблетки (1)
237,60
Экономия: -58,40 грн
179,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: таблетки (1)
188,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
250,20
Экономия: -63,42 грн
186,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
186,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
196,99
Экономия: -17,52 грн
179,47 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
237,60
Экономия: -58,40 грн
179,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
188,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
256,80
Экономия: -65,06 грн
191,74 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
261,60
Экономия: -82,40 грн
179,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: таблетки (10)
240,80
Экономия: -61,05 грн
179,75 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
182,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
178,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
209,99
Экономия: -30,52 грн
179,47 грн