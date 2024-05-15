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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г тм Solution Pharm, №20 - Днепр (Днепропетровск) (897178) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
67,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
67,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
68,13 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
67,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (3)
67,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
68,16 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
68,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
68,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (2)
68,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
68,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (2)
68,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (2)
68,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (2)
67,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
68,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
67,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
68,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (2)
67,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (2)
67,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
67,76 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (2)
67,63 грн