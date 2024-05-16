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Арфазетин сбор сбор 1,5 г фильтр-пакет, №20 - Львов (560764) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (2)
59,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
59,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (8)
59,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (3)
59,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (1)
59,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (5)
59,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (3)
59,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
59,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (2)
59,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (2)
59,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 86
Всего: упаковка (6)
59,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 1-Б
Всего: упаковка (3)
59,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
60,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Молодежная, 25-А
Всего: упаковка (3)
59,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (3)
59,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
59,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
59,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (7)
59,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Мира, 21
Всего: упаковка (6)
59,85 грн