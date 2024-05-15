Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыАрфазетин сборЦены в аптеках

Арфазетин сбор сбор 1,5 г фильтр-пакет, №20 - Днепр (Днепропетровск) (560764) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
60,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
59,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (3)
59,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (2)
60,06 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41
Всего: упаковка (4)
59,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
59,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (1)
59,39 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
59,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
59,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Всего: упаковка (2)
59,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (4)
60,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сахновщина, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
59,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Первомайская, 26
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (3)
59,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
59,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 2
Всего: упаковка (1)
59,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
59,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (3)
59,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (3)
59,43 грн