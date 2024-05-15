Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыАрфазетинЦены в аптеках

Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (173007) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
73,81
Экономия: -18,01 грн
55,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
72,56
Экономия: -2,66 грн
69,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
66,37 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
62,48 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
60,97
Экономия: -4,30 грн
56,67 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
54,44 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
77,88
Экономия: -23,51 грн
54,37 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
75,70
Экономия: -4,80 грн
70,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
66,37 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
66,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
73,01 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
71,34
Экономия: -14,66 грн
56,68 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2)
64,43
Экономия: -2,53 грн
61,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
69,96
Экономия: -13,28 грн
56,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
66,37 грн