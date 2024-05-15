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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (144109) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
58,42
Экономия: -6,16 грн
52,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
57,26
Экономия: -5,00 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (9)
58,09
Экономия: -5,83 грн
52,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
57,09
Экономия: -4,83 грн
52,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
76,11 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
57,85
Экономия: -5,59 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
58,70
Экономия: -6,44 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (28)
57,44
Экономия: -5,18 грн
52,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
60,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11)
57,22
Экономия: -4,96 грн
52,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
57,92
Экономия: -5,66 грн
52,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (15)
58,07
Экономия: -5,81 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (6)
58,14
Экономия: -5,88 грн
52,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (3)
71,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
58,84
Экономия: -6,58 грн
52,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (3)
76,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3)
58,40
Экономия: -6,14 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
58,76
Экономия: -6,50 грн
52,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (5)
58,72
Экономия: -6,46 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
57,50
Экономия: -5,24 грн
52,26 грн