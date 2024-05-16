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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Киев (541639) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
27,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
25,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (5)
31,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
30,08 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
30,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (6)
14,76
Экономия: -1,15 грн
13,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: таблетки (25)
13,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (10)
27,22 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (2)
33,82
Экономия: -3,22 грн
30,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (2)
32,49
Экономия: -1,89 грн
30,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (9)
27,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
32,49
Экономия: -1,89 грн
30,60 грн