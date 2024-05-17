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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Одесса (161618) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1825,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1825,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
2058,23
Экономия: -127,43 грн
1930,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2), саше (10)
2026,74
Экономия: -71,94 грн
1954,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1825,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: крем (5)
1975,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: крем (10)
2029,35
Экономия: -171,89 грн
1857,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1825,50 грн