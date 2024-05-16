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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Киев (161618) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1825,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
1954,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9), саше (6)
1952,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
1785,99
Экономия: -60,43 грн
1725,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: саше (10)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), саше (7)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
1825,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1), саше (11)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), саше (4)
2116,36
Экономия: -290,90 грн
1825,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1), саше (4)
2084,21
Экономия: -271,24 грн
1812,97 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: саше (8)
1868,16
Экономия: -56,04 грн
1812,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
1825,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
1825,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (199)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
1825,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1), саше (11)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн