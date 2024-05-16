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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Харьков (161618) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1825,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), саше (9)
1913,06
Экономия: -88,41 грн
1824,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1), саше (5)
1984,23
Экономия: -163,16 грн
1821,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
2114,71
Экономия: -301,14 грн
1813,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: крем (5)
1984,25
Экономия: -124,25 грн
1860,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1825,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
1911,90
Экономия: -103,10 грн
1808,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1825,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: крем (9)
1930,50
Экономия: -180,93 грн
1749,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
1976,06
Экономия: -219,02 грн
1757,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1), саше (6)
1904,22
Экономия: -92,86 грн
1811,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
1825,50 грн