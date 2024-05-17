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Бетамакс таблетки 100 мг блистер, №30 - Одесса (490457) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
210,16
Экономия: -9,02 грн
201,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
197,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
501,45
Экономия: -37,81 грн
463,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: блистер (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
250,22
Экономия: -9,95 грн
240,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
234,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: блистер (2)
228,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: таблетки (20)
521,94
Экономия: -58,08 грн
463,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
194,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: блистер (2)
203,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
245,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
208,47
Экономия: -12,91 грн
195,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
508,42
Экономия: -48,58 грн
459,84 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
241,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
386,65
Экономия: -29,73 грн
356,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
239,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
241,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
241,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
210,14
Экономия: -19,27 грн
190,87 грн